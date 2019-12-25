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В Красном Селе кроссовер остался без капота, проигнорировав знак "Уступи дорогу"
Сегодня, 14:34
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В Красном Селе кроссовер остался без капота, проигнорировав знак "Уступи дорогу"

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Произошло лобовое столкновение.

В четверг, 23 апреля, на выезде от выезде от АЗС "Газпромнефть" в Красном Селе произошло ДТП из-за нарушения правил одним из водителей. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Дорожный Контроль Ленинградская Область".

Автомобилист за рулем черной иномарки проигнорировал знак преимущества, не уступив дорогу красно-белому авто. Невнимательность привела к лобовому столкновению.

Машина виновника аварии сильно пострадала, информации о жертвах пока не поступало. 

Ранее мы рассказали о том, что На Владимирском проспекте "Мондео" припарковался в светофор.

Фото: ВКонтакте / kng_kontrol

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

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