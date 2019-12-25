В Красном Селе 82-летний мужчина умер после падения с велосипеда

Инцидент произошел накануне.

Утром 12 апреля в полицию поступило сообщение, что у дома 30 на улице Лермонтова в Красносельском районе без признаков жизни лежит мужчина с окровавленной головой. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На месте происшествия полицейские нашли некоего 82-летнего Василия И. Правоохранители не нашли на его теле признаков насильственной смерти.

Как рассказали свидетели, около 9:00 мужчина упал с велосипеда, при этом на дороге в это время никого не было.

На Маршала Жукова мужчину столкнули с лестницы во время ссоры.

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