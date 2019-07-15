В Красногвардейском районе задержали нетрезвого мужчину, сломавшего в отеле 15 дверей

Вечером в среду, 27 мая, наряд вневедомственной охраны по Красногвардейскому району Петербурга задержал в местном арт-отеле на улице Маршала Тухачевского нетрезвого мужчину. Как сообщили в пресс-службе УВО, житель Якутска знатно навредил гостиничному имуществу.
Как выяснилось, напившийся хулиган выбил ногами 15 дверей на одном из этажей арт-отеля, поврежденными оказались и дверные косяки. Тревожную кнопку нажали испугавшиеся дебошира сотрудники заведения. Стражи порядка приехали в гостиницу спустя три минуты и задержали хулигана. Мужчину отвезли в отдел полиции, сумма ущерба арт-отелю пока устанавливается.
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Фото: Piter.TV; пресс-служба УВО
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