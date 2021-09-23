Женщина поцарапала Jaguar за неправильную парковку на улице Хошимина

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 45-летней местной жительницы. Она обвиняется в умышленном повреждении чужого имущества.

Установлено, что в правоохранительные органы обратилась петербурженка и рассказала, что кто-то повредил её автомобиль Jaguar. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения двора, выяснилось, что машину повредила 45-летняя местная жительница. По версии следствия, обвиняемая 10 февраля, гуляя с собакой возле домов по улице Хошимина, ключом от квартиры поцарапала кузов автомобиля и оторвала правое боковое зеркало.

По словам обвиняемой, она сделала это, так как автомобиль мешал проходу. Петербурженка посчитала это неуважительным отношением к прохожим, которые вынуждены обходить транспортное средство. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.tv