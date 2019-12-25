В Красногвардейском районе пятеро пассажиров маршрутки пострадали из-за столкновения с автобусом

Общественный транспорт столкнулся на пересечении проспекта Энергетиков и шоссе Революции.

Около 8.50 в четверг, 11 марта на пересечении проспекта Энергетиков и шоссе Революции произошло ДТП. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, столкнулись пустой пассажирский автобус и маршрутка.

В результате удара пострадали пятеро пассажиров маршрутки, но, по предварительным данным, серьезных травм никто не получил. По факту дорожной аварии проводится проверка.

Там вообще всё грустно и печально на этом круге: схему движения давно изменили, но народ едет по привычке и не смотрит на знаки. Каждый раз едешь и думаешь, как ехать- как правильно и тебе в бочину прилетят, или уже "по понятиям" пользователь сети

Ранее мы рассказывали, что ДТП на пересечении Измайловского и 1-й Красноармейской остановило движение трамваев.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, Андрей Родин