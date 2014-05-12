ДТП на пересечении Измайловского и 1-й Красноармейской остановило движение трамваев

Передние части машин довольно сильно пострадали.

Вечером во вторник, 9 марта, на перекрестке Измайловского проспекта и 1-й Красноармейской произошло ДТП, сообщили очевидцы в соцсетях.

Позже Piter.TV получил видеозапись с камер наблюдения, которая запечатлела момент столкновения. По всей видимости, петербуржцы столкнулись на трамвайных путях из-за несоблюдения ПДД и невнимательности. Авария остановила движение трамваев. Судя по данным "Яндекс.Пробки" на момент публикации, движение по участку немного затруднено. О состоянии участников ДТП пока ничего неизвестно.

Ранее мы писали, что на перекрестке Курляндской и Циолковского столкнулись две иномарки.

Фото: "Мегаполис"

Видео: Piter.TV