На Ириновском проспекте построят бытовой комплекс

На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства одобрено постановление о предоставлении ООО "НИК II" в аренду земельного участка на инвестиционных условиях. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
За четыре года инвестор планирует построить на Ириновском проспекте комплекс бытового обслуживания. В нем будут находиться нотариальная контора, ателье, прачечная, химчистка, также будут помещения для оказания иных услуг.
После завершения строительства инвестор предоставит Детской городской поликлинике № 68 не менее 569 квадратных метров для создания Центра охраны репродуктивного здоровья подростков.
Ранее на Piter.tv: Новые школа и детский сад откроются в Славянке этой осенью.
Фото: pexels
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