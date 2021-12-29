  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Ириновском проспекте построят бытовой комплекс
Сегодня, 16:26
92
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Ириновском проспекте построят бытовой комплекс

0 0

В нем будут находиться нотариальная контора, ателье, прачечная, химчистка, также будут помещения для оказания иных услуг.

На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства одобрено постановление о предоставлении ООО "НИК II" в аренду земельного участка на инвестиционных условиях. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

За четыре года инвестор планирует построить на Ириновском проспекте комплекс бытового обслуживания. В нем будут находиться нотариальная контора, ателье, прачечная, химчистка, также будут помещения для оказания иных услуг.

После завершения строительства инвестор предоставит Детской городской поликлинике № 68 не менее 569 квадратных метров для создания Центра охраны репродуктивного здоровья подростков.

Ранее на Piter.tv: Новые школа и детский сад откроются в Славянке этой осенью.

Фото: pexels

Теги: бытовой комплекс, ириновский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии