Новые школа и детский сад откроются в Славянке этой осенью

Еще одна школа будет сдана в следующем году.

Временно исполняющая обязанности главы администрации Пушкинского района Вера Семёнова проверила ход строительства объектов образования на территории жилого района Славянка. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Согласно инвестиционной программе, в Славянке строятся 2 школы (на 1375 мест каждая) и детский сад на 280 челочек. Одна школа и детский сад будут открыты уже этой осенью, еще одна школа будет сдана в следующем году.

Общеобразовательная школа на Промышленной улице рассчитана на 55 классов, будет иметь два спортивных зала, два актовых зала, столовую, медицинский блок.

Рядом ведётся строительство детского сада на 280 мест. В здании разместятся 12 групп, бассейн, медицинский блок, пищеблок.

Вторая школа строится на Колпинском шоссе, здесь будет также 55 классов.

Ранее учащимся начальных классов в Ленобласти изменили даты внеплановых каникул.

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского района