Учащимся начальных классов в Ленобласти изменили даты внеплановых каникул

В Ленобласти скорректировали даты внеплановых школьных каникул. Ученики начальной школы уйдут на них с 14 по 23 февраля, то есть на неделю позже, чем сообщалось ранее.
По информации пресс-службы правительства региона, учащиеся 5-11 классов в этот период будут учиться дистанционно.
Однако, если в школе превышен порог заболеваемости, то по согласованию с Роспотребнадзором школа может перейти на такой формат работы раньше.
говорится в сообщении.
Даты каникул скорректировали, так как эпидемиологический порог не превышен. Дети, которые питаются в школе бесплатно, смогут получить продуктовый набор и молоко. Для этого родители должны написать заявление.
Фото: Piter.TV
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