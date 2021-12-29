Учащимся начальных классов в Ленобласти изменили даты внеплановых каникул

Остальные классы в этот период будут находиться на дистанционном обучении.

В Ленобласти скорректировали даты внеплановых школьных каникул. Ученики начальной школы уйдут на них с 14 по 23 февраля, то есть на неделю позже, чем сообщалось ранее.

По информации пресс-службы правительства региона, учащиеся 5-11 классов в этот период будут учиться дистанционно.

Однако, если в школе превышен порог заболеваемости, то по согласованию с Роспотребнадзором школа может перейти на такой формат работы раньше. говорится в сообщении.

Даты каникул скорректировали, так как эпидемиологический порог не превышен. Дети, которые питаются в школе бесплатно, смогут получить продуктовый набор и молоко. Для этого родители должны написать заявление.

Фото: Piter.TV