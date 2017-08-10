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В Красногвардейском районе открылось пространство для отдыха "Вата"
Сегодня, 16:36
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В Красногвардейском районе открылось пространство для отдыха "Вата"

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Зону отдыха открыли в парке Охта-Оккервиль.

В Петербурге открылось летнее общественное пространство "Вата". Оно находится в Красногвардейском районе. Об этом сообщили tg-канале "Центр. Новости".

Зону отдыха открыли в парке Охта-Оккервиль. Территорию разделили на шесть интерактивных зон. 

Сегодня, 4 июня, здесь проходят развлекательные мероприятие. Горожане танцуют, принимают участие в спортивных играх и мастер-классах, угощаются сладкой ватой. 

Вход в пространство свободный. Сегодня парк работает до 20:00.

Ранее на Piter.tv: стало известно, где можно купаться в Ленобласти.

Фото: Телеграм / Пресс-сек Красногвардейского

Теги: куда сходить в петербурге, охта и оккервиль, пространство вата
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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