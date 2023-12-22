Финал конкурса "Педагогический дебют" пройдет в Петербурге

Участие в заключительном этапе конкурса примут 211 человек.

Финал XIX Всероссийского конкурса "Педагогический дебют" впервые пройдет в Северной столице. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.

Всего в конкурсе участвовали 1197 педагогов из 71 субъекта нашей страны. За звание лучшего учителя в финале будут бороться 211 человек со стажем работы от трех до семи лет.

Уже сегодня, второго марта, состоится открытие заключительного этапа – в честь молодых педагогов прозвучит выстрел из пушки Петропавловской крепости. Учителям предстоит пройти конкурсные испытания по восьми направлениям, в числе которых "Молодые учителя", "Молодые классные руководители", "Молодые педагоги-психологи", реализуемые на площадках Академической гимназии №56 им. М.Б. Пильдес, Академии талантов и городского Дворца творчества юных.

Отменим, что имена и фамилии лауреатов, победителей и абсолютных победителей станут известны 6 марта.

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