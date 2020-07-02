В Красногорске завели дело после инцидента с упавшей на девочку бутылкой

Возбуждено дело по части 1 статьи 118 УК РФ.

В Красногорске завели уголовное дело после инцидента с упавшей на девочку бутылкой. Об этом сообщили представители Следственного комитета в подмосковном городе. Ранее мэр Эльмира Хаймурзина рассказала о том, что трагедия произошла в микрорайоне Изумрудные холмы возле дома №5 по улице Бульвар Космонавтов, когда местные жители решили сбросить пакет с мусором на улицу. В результате пострадала четырехлетняя девочка. Предположительно, мусор сбросили с высоты 23 этажа. В произошедшем подозреваются дети, игравшие на балконе.

Следственным отделом возбуждено дело по факту причинения четырехлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ) Следственный комитет России

По данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде ограничения свободы на три года или арест на шесть месяцев.

Напомним, что пострадавшая девочка прооперирована. Она находится в реанимации.

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Видео: Telegram/LIFE SHOT