В Краснодарском крае полицейский насмерть сбил несовершеннолетнюю девушку

После совершения ДТП он скрылся с места происшествия.

В Краснодарском крае сотрудник ППС сбил несовершеннолетнюю девушку.

Региональные следственные органы СКР по Краснодарскому краю сообщает, что в отношении 24-летнего сотрудника ППС УМВД РФ по городу Краснодару возбуждено уголовное дело по статье "нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть 16-летней девушки, сопряженном с оставлением места ДТП".

Как удалось установить, вечером 19 сентября подозреваемый на автомобиле "Киа" не снизил скорость перед зеброй и не уступил дорогу 16-летней девушке, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу в станице Старокорсунской. После столкновения сотрудник ППС с места происшествия скрылся.

На место ДТП была вызвана скорая помощь. Но девушка скончалась в автомобиле медпомощи от полученных травм. Виновника аварии удалось оперативно установить и найти. В ходе следствия предстоит выяснить все обстоятельства и детали смертельно наезда.

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Фото:Piter.TV