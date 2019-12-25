В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у семимесячного младенца

С начала эпидемии общее количество инфицированных коронавирусной инфекцией перевалило за 1,5 тысячи.

Среди новых заболевших коронавирусом 7-месячный ребенок.

ТАСС со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусом по Краснодарскому краю сообщает, что в регионе за сутки COVID-19 выявлен у 97 человек, в том числе у 3 детей. Детям 11 лет, 6 дет и 7 месяцев.

По данным оперштаба, с начала эпидемии в регионе зафиксировано 1 534 случая заражения, из них 88 у детей, На данный момент 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ в Краснодаре, Сочи, Тихорецке, Лабинске и станице Ленинградской. Самому старшему пациенту 93 года.

Сегодня ранее: Статистика по регионам с новыми случаями коронавируса на 6 мая.

Фото: Piter.TV