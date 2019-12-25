В Краснодаре из психиатрической больницы сбежали пациенты

Трое мужчин спилили оконную решетку и совершили побег из медицинского учреждения, одного их них поймали.

В Краснодаре из психиатрической больницы сбежали три пациента. Об этом сообщил в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, утром 13 октября трое мужчин трое мужчин спилили оконную решетку, после чего совершили побег из медицинского учреждения. Одного из них уже задержали правоохранители. Ранее беглец был судим по статье о краже.

В настоящее время ведется поиск остальных мужчин. Среди них – ранее судимый за совершение особо тяжкого преступления.

Ранее в Волгограде сбежавший из колонии-поселения мужчина изнасиловал 15-летнюю школьницу.

Фото: ГУМВД по Краснодарскому краю