Вылетевший из Краснодара в Петербург самолет совершил аварийную посадку

После взлета командир экипажа доложил о неполадках с наддувом.

Утром 25 июня пресс-служба Международного аэропорта Краснодара сообщила об аварийной посадке самолета, вылетевшего в Петербург. Воздушный лайнер вернулся из-за проблем на борту.

Самолет авиакомпании "Азимут" вылетел из Краснодара в Петербург в 08:50. После взлета командир воздушного судна доложил о неполадках с наддувом. В 09:52 самолет успешно приземлился в Краснодаре.

На борту находился 91 пассажир. Никто не пострадал. В ближайшее время пассажиры отправятся в Петербург на другом самолете.

Ранее пропавший в Архангельской области легкомоторный самолет потерпел крушение.

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