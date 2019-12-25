Вылетевший из Краснодара в Петербург самолет совершил аварийную посадку

Утром 25 июня пресс-служба Международного аэропорта Краснодара сообщила об аварийной посадке самолета, вылетевшего в Петербург. Воздушный лайнер вернулся из-за проблем на борту.
Самолет авиакомпании "Азимут" вылетел из Краснодара в Петербург в 08:50. После взлета командир воздушного судна доложил о неполадках с наддувом. В 09:52 самолет успешно приземлился в Краснодаре.
На борту находился 91 пассажир. Никто не пострадал. В ближайшее время пассажиры отправятся в Петербург на другом самолете.
Ранее пропавший в Архангельской области легкомоторный самолет потерпел крушение.
Фото: pixabay.com
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