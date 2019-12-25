Два человека выжили после падения воздушного судна.

Пропавший в Архангельской области легкомоторный самолет потерпел крушение. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону. Ранее специалисты потеряли связь с воздушным средством в в Верхнетоемском районе. Во время трагедии экипаж проводил патрулирование в рамках мониторинга лесопожарной ситуации в регионе.

Самолет обнаружен, потерпел крушение. Экипаж жив, принят на борт вертолета Ми-8, будет доставлен в город Котлас. источник агентства

В правоохранительных органах объяснили, что упавший самолет сгорел. Известно, что летчик и пилот-наблюдатель выжили после инцидента. Когда их нашли, пострадавшие находились в сознании. Из пассажиров один может самостоятельно передвигаться, второй - нет. Пострадавшие доставлены в больницу при помощи вертолета экстренных служб.

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Фото: Piter.tv