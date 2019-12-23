В Ковенском переулке восстановят советскую мозаику на фасаде дома

Она расположена на фасаде Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1.

Стало известно, что советскую мозайку в Ковенском переулке разрабатывают варианты сохранения. Этим занимается Администрация Центрального района вместе со специалистами Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица.

Как сообщили в пресс-службе администрации Центрального района, ремонт начнется в следующем году. На данный момент ремонт и восстановление мозаичного панно вынесено в разработку индивидуального дизайн-проекта. Сообщается, что специалисты могут как восстановить утраченные фрагменты, так и полностью восстановить мозаику.

Напомним, она расположена на фасаде Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1.

Ранее первые пассажиры петербургского метрополитена поделились воспоминаниями. Для многих первая поездка в метро стала ярким воспоминанием.

Фото: пресс-служба Администрации Центрального района