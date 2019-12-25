В Костромскую область вместе с внуками везут коронавирус

В регионе зафиксировано 21 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В Костромской области коронавирус привозят вместе с внуками из других регионов.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области сообщает, что за сутки COVID-19 подтвержден еще у 21 человека. Все новые случаи связаны с контактами приехавших из других регионов. Операштаб области сообщает, что наметилась тенденция заражения жителей региона от родственников, которые привозят детей на каникулы из крупных городов России.

Так например, в Парфеньевском районе от детей и внуков из Санкт-Петербурга заразились пожилые дедушка и бабушка. В Нею пожилым родственникам привезли коронавирус вместе с детьми из Калужской области. "Завозные" случаи инфицирования зарегистрированы и в других районах области. Также продолжается передача вируса контактами от ранее заболевших.

Нарастающим итогом в регионе коронавирус подтвержден у 825 человек, врачи вылечили 425 человек. 11 пациентов скончались. На утро 3 июня в стационарах находятся 92 человека, трое из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Сегодня ранее: Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

Фото: pixabay.com