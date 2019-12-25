В Костромской области зафиксировано 51 новых случая коронавируса

В Костромской области за сутки коронавирус выявили у 51 человека.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области сообщает о 51 новых случаях инфицирования COVID-19 . Таким образом, с начала эпидемии нарастающим итогом в области более тысячи случаев коронавируса - 1028.
По районам области новые случаи распределились следующим образом:
Кострома - 20 человек
Буй и Буйский район - 11 человек
Нерехта - 8 человек
Антроповский район - 4 человека
Галич - 3 человека
Красносельский район - 2 человека
Костромской район - 1 человек
Кадыйский район - 1 человек
Волгореченск - 1 человек, житель соседнего г.Приволжска Ивановской области.
Заражение в основном происходит у приезжих из других регионов и от контакта с ранее заболевшими.
Из 1 028 человек 548 выздоровели. В стационарах проходят лечение 83 пациента с коронавирусом, из них 3 человека подключены к аппаратам ИВЛ. Скончалось 12 человек с подтвержденным COVID-19.
Роспотребнадзор и администрация области настоятельно рекомендуют жителям региона соблюдать меры безопасности.
Ограничить общение с гражданами, вернувшимися из других регионов до прохождения ими двухнедельного карантина. Воздержаться от собственных поездок за пределы области и не приглашать иногородних в гости. При самостоятельном возвращении из командировок самоизолироваться, прекратить общение с родственниками и знакомыми, в семье обеспечить максимальное соблюдение гигиенических требований безопасности.
Пресс-служба администрации Костромской области
Ранее: Статистика коронавируса по регионам на 10 июня
Фото: Piter.TV
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