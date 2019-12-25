В Костромской области зафиксировано 51 новых случая коронавируса

Больше всех заболевших в областном центре. Общее количество заболевших перевалило за 1000.

В Костромской области за сутки коронавирус выявили у 51 человека.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области сообщает о 51 новых случаях инфицирования COVID-19 . Таким образом, с начала эпидемии нарастающим итогом в области более тысячи случаев коронавируса - 1028.

По районам области новые случаи распределились следующим образом:

Кострома - 20 человек

Буй и Буйский район - 11 человек

Нерехта - 8 человек

Антроповский район - 4 человека

Галич - 3 человека

Красносельский район - 2 человека

Костромской район - 1 человек

Кадыйский район - 1 человек

Волгореченск - 1 человек, житель соседнего г.Приволжска Ивановской области.

Заражение в основном происходит у приезжих из других регионов и от контакта с ранее заболевшими.

Из 1 028 человек 548 выздоровели. В стационарах проходят лечение 83 пациента с коронавирусом, из них 3 человека подключены к аппаратам ИВЛ. Скончалось 12 человек с подтвержденным COVID-19.

Роспотребнадзор и администрация области настоятельно рекомендуют жителям региона соблюдать меры безопасности.

Ограничить общение с гражданами, вернувшимися из других регионов до прохождения ими двухнедельного карантина. Воздержаться от собственных поездок за пределы области и не приглашать иногородних в гости. При самостоятельном возвращении из командировок самоизолироваться, прекратить общение с родственниками и знакомыми, в семье обеспечить максимальное соблюдение гигиенических требований безопасности. Пресс-служба администрации Костромской области

Ранее: Статистика коронавируса по регионам на 10 июня