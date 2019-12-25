Под Костромой в странном ДТП погиб водитель, протаранив пост ГИБДД

Машина на большой скорости врезалась в кирпичное строение.

Под Солигаличем Костромской области в странном ДТП погиб 57-летний мужчина.

Авария произошла накануне вечером, 13 июля. 57-летний водитель в светлое время суток на полной скорости врезался в стационарный пост ГИБДД на 15 модели ВАЗ. В результате удара передняя часть автомобиля полностью смялась. Водитель погиб на месте аварии. Спасателям пришлось разрезать машину, чтобы достать тело погибшего.

Отмечается, что у мужчины 20-летний стаж вождения. За последний год ни разу не нарушал ПДД. Для выяснения причин аварии назначен ряд экспертиз.

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Фото: ВК, ДТП Кострома