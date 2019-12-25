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Под Костромой в странном ДТП погиб водитель, протаранив пост ГИБДД
Сегодня, 14:31
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MShaffter

Под Костромой в странном ДТП погиб водитель, протаранив пост ГИБДД

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Машина на большой скорости врезалась в кирпичное строение.

Под Солигаличем Костромской области в странном ДТП погиб 57-летний мужчина.

Авария произошла накануне вечером, 13 июля. 57-летний водитель в светлое время суток на полной скорости врезался в стационарный пост ГИБДД на 15 модели ВАЗ. В результате удара передняя часть автомобиля полностью смялась. Водитель погиб на месте аварии. Спасателям пришлось разрезать машину, чтобы достать тело погибшего.

Отмечается, что у мужчины 20-летний стаж вождения. За последний год ни разу не нарушал ПДД. Для выяснения причин аварии назначен ряд экспертиз.

Сегодня ранее:На Алтае в ДТП погибла 21-летняя девушка-водитель​​​​​​​

Фото: ВК, ДТП Кострома

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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