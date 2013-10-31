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В Русском музее открылась выставка работ Василия Сурикова
Сегодня, 13:48
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В Русском музее открылась выставка работ Василия Сурикова

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Здесь можно увидеть "Покорение Сибири Ермаком", "Боярыню Морозову", "Переход Суворова через Альпы".

Сегодня, 1 декабря, в Русском музее открылась выставка картин Василия Сурикова. Она приурочена к  175-летию со дня рождения художника. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре. 

В Корпусе Бенуа посетители могут увидеть более 120 живописных и графических произведений живописца. Экспозиция включает работы из музеев Петербурга, Москвы и Красноярска. Здесь можно увидеть "Покорение Сибири Ермаком", "Боярыню Морозову", "Переход Суворова через Альпы", а также картины на библейские сюжеты, портреты и книжные иллюстрации. 

Добавим, что полотна "Покорение Сибири Ермаком" и "Степан Разин" из коллекции Русского музея недавно были отреставрированы. Выставка продлится до 13 мая 2024 года!

Ранее на Piter.tv: в Петербурге состоится масштабная выставка "Разреши мне быть ребенком".

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Фото: пресс-служба Русского музея

Теги: василий суриков, русский музей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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