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В Конотопе украинские депутаты устроили массовую драку между собой и полицией

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Присутствующие записывали на видео потасовку на заседании городской думы Конотопа.

В Конотопе (Украина) на заседании городской Думы произошла массовая драка.

На заседании, где присутствовали депутаты и общественники, обсуждалась деятельность местного мэра города. Между противниками и сторонниками завязалась словесная перепалка, которая вскоре переросла в массовую драку. На место была вызвана полиция, которая еле смогла успокоить дерущихся и вывести их на улицу.

Местные СМИ сообщают, что в результате драки пострадало 8 человек, 4 из них сотрудники полиции. 

Видео: YouTube/UA:СУМИ

Теги: беспредел , драка украинских депутатов , жесть , конотоп , нравы , украина
Категории: Лента новостей Происшествия Мировые новости События на Украине

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