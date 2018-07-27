В Конотопе украинские депутаты устроили массовую драку между собой и полицией

Присутствующие записывали на видео потасовку на заседании городской думы Конотопа.

В Конотопе (Украина) на заседании городской Думы произошла массовая драка.

На заседании, где присутствовали депутаты и общественники, обсуждалась деятельность местного мэра города. Между противниками и сторонниками завязалась словесная перепалка, которая вскоре переросла в массовую драку. На место была вызвана полиция, которая еле смогла успокоить дерущихся и вывести их на улицу.

Местные СМИ сообщают, что в результате драки пострадало 8 человек, 4 из них сотрудники полиции.

Видео: YouTube/UA:СУМИ