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В Комздраве рассказали, на какие ягоды обратить внимание в июне
Сегодня, 11:45
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В Комздраве рассказали, на какие ягоды обратить внимание в июне

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Ягоды лучше всего есть свежими, без сахара. В таком виде они усваиваются лучше.

В Комздраве Петербурга рассказали, какие ягоды нужно покупать в июне. По словам специалистов, предпочтение стоит отдать именно сезонным видам, которые созревают в естественных условиях. 

Врачи рекомендуют обратить внимание на клубнику, землянику, чернику, вишню, черешню, смородину. Именно в июне они принесут наибольшую пользу.

Ягоды лучше всего есть свежими, без сахара. В таком виде они усваиваются лучше. Кроме того, нельзя смешивать кислые и сладкие плоды.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, на какие фрукты нужно обращать внимание в июне.

Фото: Pxhere

Теги: здоровье, комздрав, медицина, питание, ягоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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