В Коммунаре задержали педофила за связь с малолетней девочкой

Он находился в федеральном розыске.

В Гатчинском районе Ленобласти, в Коммунаре, в руки полиции попал гражданин, объявленный в федеральный розыск. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне в 19:30 в Коммунаре поймали безработного 2000 года рождения. Он находился в федеральном розыске. Он подозрвевается в неоднократном половом сношении с девочкой, не достигшей 16-летнего возраста. Все происходило в квартире в Коммунаре.

Молодого человека посадили в изолятор временного содержания, инициатору розыска сообщили.

В Стрельне 43-летний мужчина полтора месяца насиловал 10-летнюю девочку.

Фото: Piter.TV