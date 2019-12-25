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В Коммунаре задержали педофила за связь с малолетней девочкой
Сегодня, 9:03
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nastya960

В Коммунаре задержали педофила за связь с малолетней девочкой

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Он находился в федеральном розыске.

В Гатчинском районе Ленобласти, в Коммунаре, в руки полиции попал гражданин, объявленный в федеральный розыск. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне в 19:30 в Коммунаре поймали безработного 2000 года рождения. Он находился в федеральном розыске. Он подозрвевается в неоднократном половом сношении с девочкой, не достигшей 16-летнего возраста. Все происходило в квартире в Коммунаре.

Молодого человека посадили в изолятор временного содержания, инициатору розыска сообщили.

В Стрельне 43-летний мужчина полтора месяца насиловал 10-летнюю девочку.

Фото: Piter.TV

Теги: коммунар, педофил
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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