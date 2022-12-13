В результате происшествия пострадал летчик самолета.

В Коми упал легкомоторный самолет. Об этом сообщили в управлении МЧС по республике.

Инцидент произошел вечером 17 мая в селе Усть-Кулом. При взлете из местного аэропорта самолет Piper-PA28 - 140 задел высоковольтные провода и совершил падение на землю. На борту находилось два человека.

В результате происшествия пострадал летчик самолета, погибших нет. Прибывшие на место крушения пожарные ликвидировали огонь за 10 минут.

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Видео: Telegram / РИА Новости