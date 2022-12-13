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У пассажирского Boeing 747 оторвало стойку шасси при посадке

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Из-за технических проблем борт вернулся обратно в аэропорт.

У пассажирского самолета Boeing 747 оторвало стойку шасси при посадке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в аэропорту Люксембурга. Самолет выполнял рейс Люксембург-Чикаго. Из-за технических проблем борт вернулся обратно в аэропорт, однако при посадке у него оторвало правую стойку шасси. В результате инцидента никто не пострадал. Внизу Boeing 747 осталась огромная дыра.

Ранее мы сообщали, что в Волгограде самолет не смог приземлиться из-за кроликов на посадочной полосе.

Видео: Telegram / Mash

Теги: boeing 747, люксембург, посадка, самолет, шасси
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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