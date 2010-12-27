В Колпинском районе из частного дома пропали 160 тыс. рублей

Преступник объявлен в розыск.

Полиция Колпинского района разыскивает подозреваемого в похищении 160 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 11 ноября. Правоохранительные органы получили сообщение о том, что в частном доме по Лагерному шоссе в поселке Понтонный пропала крупная сумма денег. Спустя некоторое время в полицейский участок пришёл 33-летний мужчина и оформил заявление о краже. Выяснилось, что помимо денежных средств, злоумышленник похитил ещё и системный блок компьютера.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье 158-ой УК РФ (Кража). Сейчас стражи порядка собирают информацию по происшествию и разыскивают подозреваемого.

Ранее Piter.TV сообщил, что появились фото с места столкновения двух фур в Бокситогорском районе.

Фото: pixabay.com