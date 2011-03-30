Мужчина продал видеорегистратор по завышенной цене.

В пятницу, 3 сентября, в Колпино злоумышленник обманул пенсионерку на 14 000 рублей, продав камеру "Carcam" по завышенной стоимости.

В Колпинское отделение полиции обратилась 82-летняя женщина, которая сообщила, что ей обманом продали устройство по завышенной цене. На кадрах видео предполагаемый преступник, сообщается, что он был одет в темную куртку, белую футболку, джинсы и белые кроссовки.

По предварительным данным, он передвигается на автомобиле, который принадлежит компании ООО "СПТК Групп". Известно, что у компании 12 долгов, 10 из которых не оплачены. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", ведутся поиски злоумышленника.

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Видео: Piter.tv