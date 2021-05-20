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В Колпино во время пожара в квартире пострадал мужчина
Сегодня, 10:24
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В Колпино во время пожара в квартире пострадал мужчина

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Горожанина доставили в больницу.

Сегодня утром, 30 октября, в Колпинском районе горела квартира. Пожар произошел на Адмиралтейской улице, 7. Во время возгорания пострадал мужчина. Об этом сообщили в  в региональном управлении МЧС.

Диспетчер получил информацию о ЧП в  8:49. Тушить пожар отправились 15 спасателей и три спецмашины. 

Выяснилось, что в однокомнатной квартире огонь охватил обстановку 9 "квадратов". В 09:07 пламя ликвидировали. 

Пострадавшего доставили в больницу. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: известная писательница Татьяна Толстая осталась без газа в своем доме.

Фото: Piter.tv

Теги: колпино, пожар в квартире, пострадал мужчина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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