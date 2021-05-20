В Колпино во время пожара в квартире пострадал мужчина

Горожанина доставили в больницу.

Сегодня утром, 30 октября, в Колпинском районе горела квартира. Пожар произошел на Адмиралтейской улице, 7. Во время возгорания пострадал мужчина. Об этом сообщили в в региональном управлении МЧС.

Диспетчер получил информацию о ЧП в 8:49. Тушить пожар отправились 15 спасателей и три спецмашины.

Выяснилось, что в однокомнатной квартире огонь охватил обстановку 9 "квадратов". В 09:07 пламя ликвидировали.

Пострадавшего доставили в больницу. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: известная писательница Татьяна Толстая осталась без газа в своем доме.

Фото: Piter.tv