В Колпино женщина-инвалид пришла в магазин с самодельным пистолетом

Ее задержали и поместили в психиатрическую больницу.

Утром 25 ноября в Колпино произошел необычный инцидент. В продуктовый магазин на Пролетарской улице пришла 52-летняя женщина-инвалид с затрудненной речью. В руках у нее был пистолет. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место происшествия задержали женщину, инвалида второй группы, и проводили ее в психиатрическую больницу. У задержанной изъяли оружие с патроном в стволе. Оно не имело маркировки и номера, было изготовлено самодельным способом путем переделки травматического пистолета.

Стражи порядка выяснили, что женщина 15 лет назад была условно осуждена за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее мы писали, что житель Гатчинского района попал под уголовное дело за хранение старых патронов и пистолета.

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