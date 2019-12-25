В Колпино у компании-должника арестовали кабину управления краном

Средства от продажи кабины пойдут в счет погашения задолженности перед другой коммерческой организацией.

Судебные приставы Колпино арестовали кабину управления крана у директора ООО "Ижора-Кран" из-за долгов. Об этом рассказали в пресс-службе структуры.

Незадолго до ареста имущества приставы возбудили исполнительное производство в отношении организации, которая должна была вернуть другой компании задолженность с неустойкой почти в полтора миллиона рублей. Директор игнорировал требование прийти на прием к судебному приставу, на работе бизнесмена было не найти. Взыскатели выяснили, где находится строительная техника компании-должника, и приехали в Колпинский район. На кабину наложили арест, составлен также соответствующий акт описи. Заявка на оценку арестованной техники рассматривается, позднее средства от продажи кабины пойдут в счет погашения задолженности.

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