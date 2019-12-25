В Колпино трое в масках избили прохожего дубинками и обокрали

Мужчина лишился часов, золотых цепочки и креста.

В минувший понедельник, 13 июля, в полицию позвонила жительница Колпино, рассказавшая о драке на проспекте Ленина. Как сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах, трое неизвестных людей в масках напали на мужчину, избили его дубинками, после чего скрылись на автомобиле с подложными номерами в неизвестном направлении.

Прибывшие на место полицейские обнаружили избитого 49-летнего петербуржца, мужчину госпитализировали в НИИ скорой помощи с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными гематомами и ссадинами на теле, однако в удовлетворительном состоянии. Днем позже оправившийся петербуржец заявил в полицию о нападении. С его слов, злоумышленники не только его избили, но также похитили наручные часы и золотые цепочку и крест. Ущерб пострадавший оценил в 607 000 рублей. Возбуждено уголовное дело о разбое.

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