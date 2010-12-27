В Колпино школьник нашел останки человека на заброшенной ЛЭП

Останки умершего были направлены в морг.

У заброшенной ЛЭП в Колпино 15-летний школьник обнаружил останки человека. Об этом сообщил портал Online47.ru.

О происшествии стало известно 8 октября. Подросток из любопытства решил проникнуть в заброшенный погреб под линией электропередач. Именно там он и обнаружил скелет человека. Прибывшие на места сотрудники правоохранительных органов провели осмотр скелета, в результате которого обнаружили лоскуты темно-серого свитера и коричневых полуботинок.

По факту найденного трупа ведется следствие.

Ранее мы сообщили, что ГИБДД ищет свидетелей смертельной аварии в Ленобласти.

Фото: pixabay.com