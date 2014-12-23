В Колпино псы без намордников разорвали овчарку

Кроме того, собаки напугали хозяина погибшей особи.

В Колпинском районе Петербурга псы породы алабай разорвали овчарку и напугали пожилого мужчину. Об этом сообщила хозяйка погибшей собаки в группе "Подслушано Колпино" в пятницу, 19 ноября.

Инцидент произошел в четверг, 18 ноября, вблизи садоводства "Ижорский массив №1". Среднеазиатские овчарки накинулись на собаку в наморднике и начали ее рвать. Животное не смогло защититься от агрессивных псов. В этот момент 68-летний пенсионер, который выгуливал немецкую овчарку, стоял на месте, испугавшись животных. Опешив, он начал кричать. Алабаи перестали истязать свою жертву, но продолжали идти за пожилым мужчиной, который быстро нес полуживую собаку домой.

Спустя несколько часов овчарка Церри умерла. В ветеринарной клинике ей не смогли помочь. Сам же пенсионер сейчас находится в шоке, его дочь переживает за здоровье отца.

Хозяином (агрессивных собак) оказался владелец одного из участков нашего садоводства. Как выяснилось, сам хозяин на участке не проживает, и собаки находятся там одни. Мы попытались связаться по телефону с хозяином, рассчитывая хотя бы на извинения. Но он сказал, что подаст на папу в суд за то, что он (якобы) избил двух алабаев. Хозяйка погибшей собаки, "Подслушано Колпино".

Фото: ВКонтакте, Подслушано Колпино