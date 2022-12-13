В Колпино проходит акция "Экорайон"

Активисты проводят мастер-классы, собирают мусор, делают кормушки для белок.

В Колпино стартовала акция "Экорайон". Жителям Северной предлагают построить и развесить скворечники и кормушки для птиц и белок. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Кроме того, участники экологической программы могут принять участие в различных мастер-классах, направленных на благоустройство района. Добровольцы выходят на субботники, собирают мусор с берегов Невы и Ижоры.

Акцию организовали городские активисты. Среди инициаторов проекта много молодежных объединений. Позаботиться о природе могут все желающие.

Ранее на Piter.tv: в Приморском парке Победы 23 апреля пройдет благотворительный забег.

Фото: Pxhere