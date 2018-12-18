Крупный наркодилер попался в руки колпинской полиции

Мужчина находился в федеральном розыске.

Вечером 26 февраля полиция города Колпино поймала преступника, находящегося в федеральном розыске. Мужчина попался в руки правоохранителей возле дома №43 по Павловской улице.

Согласно источнику, 40-летний задержанный находился в розыске за совершение преступления по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Торговца запрещенными веществами доставили в дежурную часть ОМВД России по Колпинскому району и заключили под стражу. О поимке наркодилера сообщили инициатору розыска.

Ранее мы писали, что ботаник-наркодилер попался на выращивании галлюциногенных кактусов.

Фото: Piter.TV