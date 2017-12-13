Ботаник-наркодилер попался на выращивании галлюциногенных кактусов

В Московском районном суде осудили пару, занимавшуюся продажей психотропов и других наркотиков.

Петербуржца Ивана Сибирцева осудили за выращивание галлюциногенных кактусов. Молодой ботаник-экспериментатор решил выращивать необычные растения ради интереса. Следствие установило что дома у мужчины росло минимум четыре наркотических “цветка”.

Нелегальную деятельность злоумышленник осуществлял с ноября 2011 года по июнь 2016-го. Он намеренно создал в своей квартире условия, пригодные для разведения наркотикосодержащих растений. Любовь к экзотическим видам флоры погубила юного испытателя.

Также полиция изъяла у юноши синтетические вещества в размере около 0,07 грамма и 1,6 килограммов других наркотиков. Эксперты установили, что психотроп преступник заказал из Польши по Интернету. Получить посылку из заграницы он попросил знакомую. На выходе из пункта выдачи девушку задержали оперативники.

Позже сотрудники полиции доехали до настоящего адресата груза. По версии следствия, драгдилер собирался реализовывать товар в Северной столице. Московский районный суд направил Сибирцева “подумать” о своем поведении в колонию строгого режима на 11 лет. Петербурженка получила 8,5 лет в колонии общего режима.

