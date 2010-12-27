В Колпино пассажирский поезд переехал несовершеннолетнего

Полиции пока что не удалось установить личность погибшего.

В Колпино подросток угодил под пассажирский поезд №59 "Волга". Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел 12 июня в 04:40 утра у 7-го пикета станции "Колпино". Поезд "Волга" ехал по маршруту: Нижний Новгород – Москва – Санкт-Петербург. Погибшему примерно 15-17 лет, славянской внешности, худой. Был одет в синее поло, джинсовые шорты и кроссовки. Каких-либо особых примет нет.

Полиция пока что не может установить личность несовершеннолетнего, продолжаются выяснения обстоятельств.

В марте "Сапсан" насмерть сбил 20-летнего юношу на станции Тосно.

Фото: Piter.tv