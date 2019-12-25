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В Колпино отремонтировали улицу Машиностроителей
Сегодня, 9:33
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В Колпино отремонтировали улицу Машиностроителей

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Ограничения движения сняли в полном объеме.

В Колпино рабочие завершили ремонт на улице Машиностроителей от Заводского проспекта до бульвара Трудящихся. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Рабочие заменили асфальтобетонное покрытие и обновили тротуары на участке протяженностью 0,54 км. Стоимость объекта оценили в 18,9 млн рублей.

Уточняется, что все ограничения движения транспорта, установленные 25 октября, сняты в полном объеме.

В Курортном районе отремонтировали две улицы.

Фото: Piter.tv

Теги: колпино, ограничение движения, ремонт улицы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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