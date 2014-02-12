Речь идет о Пухтоловской дороге в Зеленогорске и Тарховской улице в Сестрорецке.

В Курортном районе Петербурга отремонтировали две улицы. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Речь идет о Пухтоловской дороге в Зеленогорске и Тарховской улице в Сестрорецке.

На Пухтоловской дороге дорожно-строительная компания "ВАД" заменила асфальтобетонное покрытие на проезжей части протяженностью 200 метров, а также привела в порядок тротуары. Работы обошлись в 15,8 млн рублей.

Также специалисты отремонтировали участок протяженностью 470 метров на Тарховской улице. На улице заменили асфальт и обновили тротуары. Работы оцениваются в 17,1 млн рублей.

Ранее стало известно, что в Петербурге отремонтировали более половины улиц, включенных в нацпроект.

Фото: Piter.TV