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В Курортном районе Петербурга отремонтировали две улицы
Сегодня, 15:58
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В Курортном районе Петербурга отремонтировали две улицы

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Речь идет о Пухтоловской дороге в Зеленогорске и Тарховской улице в Сестрорецке. 

В Курортном районе Петербурга отремонтировали две улицы. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Речь идет о Пухтоловской дороге в Зеленогорске и Тарховской улице в Сестрорецке. 

На Пухтоловской дороге дорожно-строительная компания "ВАД" заменила асфальтобетонное покрытие на проезжей части протяженностью 200 метров, а также привела в порядок тротуары. Работы обошлись в 15,8 млн рублей. 

Также специалисты отремонтировали участок протяженностью 470 метров на Тарховской улице. На улице заменили асфальт и обновили тротуары. Работы оцениваются в 17,1 млн рублей. 

Ранее стало известно, что в Петербурге отремонтировали более половины улиц, включенных в нацпроект.

Фото: Piter.TV

Теги: пухтоловская дорога, ремонт, тарховская улица
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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