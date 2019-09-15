В Колпино обнаружено устройство, похожее на взрывное

Как сообщил мобильный корреспондент Piter.TV, в Колпино на мусорной площадке на улице Понтонной около дома № 11 обнаружено устройство, похожее на взрывное.
Очевидец отмечает, что предмет сильно похож на стилизованные под взрывное устройство часы, которые продаются в некоторых магазинах. Территория оцеплена нарядами ОВО, ППСП, ГАИ, на месте реанимация и скорая. Взрывотехники ОМОН выехали на место происшествия.
Ранее на Piter.TV: на Васильевском острове нашли тело подростка из Башкирии.
Видео: Piter.TV
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Ну и дибилы
https://pikabu.ru/story/nu_prosto_bomba_1548000