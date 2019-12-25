В Колпино девушка ограбила магазин косметики

Полиция разыскивает злоумышленницу.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 22 мая в полицию поступил звонок от директора косметического магазина в г. Колпино.

Мужчина заявил, что неизвестная ворвалась в магазин в д. 34 по ул. Тверской и распылила аэрозольный баллончик в сторону сотрудников. Преступница похитила несколько товаров и скрылась.

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленницу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что на Дыбенко вооруженный мужчина похитил пиво из магазина.

Фото: Piter.tv