В Колпино девушка ограбила магазин косметики

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 22 мая в полицию поступил звонок от директора косметического магазина в г. Колпино.
Мужчина заявил, что неизвестная ворвалась в магазин в д. 34 по ул. Тверской и распылила аэрозольный баллончик в сторону сотрудников. Преступница похитила несколько товаров и скрылась.
Сотрудники полиции разыскивают злоумышленницу. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили, что на Дыбенко вооруженный мужчина похитил пиво из магазина.
Фото: Piter.tv
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