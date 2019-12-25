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В Колпино девушка ограбила магазин косметики
Сегодня, 14:48
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ruzannar

В Колпино девушка ограбила магазин косметики

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Полиция разыскивает злоумышленницу.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 22 мая в полицию поступил звонок от директора косметического магазина в г. Колпино.

Мужчина заявил, что неизвестная ворвалась в магазин в д. 34 по ул. Тверской и распылила аэрозольный баллончик в сторону сотрудников. Преступница похитила несколько товаров и скрылась.

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленницу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что на Дыбенко вооруженный мужчина похитил пиво из магазина.

Фото: Piter.tv

Теги: грабеж спб, косметическая процедура, ограбление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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