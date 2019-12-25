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В Колпино 20 домов остались без отопления и горячей воды
Сегодня, 16:42
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nastya960

В Колпино 20 домов остались без отопления и горячей воды

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Отопления и горячей воды ориентировочно не будет до семи утра 5 февраля.

В Колпино дефект трубы у дома 50 по Заводскому проспекту оставил жителей 20 домов без тепла и горячей воды. Об этом сообщили в группе "Колпинский район Санкт-Петербурга" в социальной сети "ВКонтакте".

Отопления и горячей воды ориентировочно не будет до семи утра 5 февраля. При этом, обычно, специалисты ГУП "ТЭК СПб" справляются с неполадками раньше заявленного срока.

Жителям Выборгского района напомнили, как производится перерасчет за отопление в домах с общедомовым счетчиком.

Фото: ВКонтакте/ Колпинский район Санкт-Петербурга

Теги: горячая вода, колпино, отопление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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