В Колпино 20 домов остались без отопления и горячей воды

Отопления и горячей воды ориентировочно не будет до семи утра 5 февраля.

В Колпино дефект трубы у дома 50 по Заводскому проспекту оставил жителей 20 домов без тепла и горячей воды. Об этом сообщили в группе "Колпинский район Санкт-Петербурга" в социальной сети "ВКонтакте".

Отопления и горячей воды ориентировочно не будет до семи утра 5 февраля. При этом, обычно, специалисты ГУП "ТЭК СПб" справляются с неполадками раньше заявленного срока.

Жителям Выборгского района напомнили, как производится перерасчет за отопление в домах с общедомовым счетчиком.

Фото: ВКонтакте/ Колпинский район Санкт-Петербурга