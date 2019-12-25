В Коломне неизвестные привязали гранату к ручке двери квартиры

Сейчас многоэтажный жилой дом оцеплен правоохранителями.

В подмосковной Коломне неизвестные привязали гранату к ручке квартиры многоэтажного дома. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

Собеседник агентства сообщил, что гранату на двери одной из квартир многоэтажки, расположенной на улице Спирина, обнаружил сосед по лестничной площадке. Он и позвонил полицейским. По предварительным данным, обнаруженным взрывным устройством в составе растяжки является граната РГД-5.

В настоящее время жилой дом оцеплен правоохранителями. На месте работают кинологи и саперы.

Ранее на украинской ТЭС в Ивано-Франковской области прогремел взрыв.

Фото: Telegram/SHOT