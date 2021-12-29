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В Кольцово сел самолет после срабатывания датчика разгерметизации
Сегодня, 10:06
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В Кольцово сел самолет после срабатывания датчика разгерметизации

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Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

В аэропорту "Кольцово" Свердловской области экстренно сел самолет с технической неисправностью. По данным специалистов, в небе произошло срабатывание датчика разгерметизации.  Согласно информации от представителей пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, рейс выполняла компания "Уральские авиалинии". Пассажирский борт направлялся из Самарканда в Екатеринбург. 

Эксперты установили, что командир воздушного судна подал аварийный сигнал в 10:01 утра по местному времени. В этот момент борту находились 159 пассажиров, а также шестеро членов экипажа. Были приведены в режим готовности региональные экстренные ведомства, однако посадка прошла благополучно. В причинах инцидента разбирается транспортная прокуратура.

"Победа" обвинила аэропорт Стамбула в издевательствах над россиянами.

Фото: Piter.tv
 

Теги: аэропорт, екатеринбург, кольцово, разгерметизация салона, свердловская область, экстренная посадка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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