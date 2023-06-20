В Кызыле напротив здания правительства мужчина зарезал девушку

Преступник задержан следователями.

Утром 20 июня в столице российского города Кызыл, расположенной на территории Тувы, мужчина на глазах у прохожих зарезал девушку. Об этом рассказали представители регионального Следственного комитета. В настоящее время подозреваемый задержан, а его мотивы уточняются. Трагедия произошла в самом центре города - на площади Арата, которая находится перед зданием правительства Республики. Злоумышленник был одет в зеленую футболку, черную безрукавку и брюки. Преступник ударил жертву ножом, после чего пострадавшая погибла на месте. Предположительно, местный житель мог находиться в нестабильном состоянии. После жестокой расправы он ускоренным шагом направился к остальным прохожим. Многим из них пришлось убегать в направлении дорожного полотна. В настоящее время правоохранительные органы пока что не прокомментировали ситуацию.

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