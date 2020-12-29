В Китае выявили новый эпицентр заражения коронавирусом

По всему Китаю за всё время подтверждено 118 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

В Китае, в северо-восточной провинции Цзилинь, выявили новый эпицентр заражения коронавирусом. Об этом рассказали в пресс-службе Госкомитета здравоохранения КНР.

Отмечается, что за последние сутки на территории провинции подтвердили 43 новых случая заболевания коронавирусом. Вчера там же было зарегистрировано 30 заражённых.

По всему Китаю за всё время подтверждено 118 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Летальных случаев не зафиксировано.

Ранее госсекретарь США озвучил новые доказательства вины Китая в появлении COVID-19.

Видео: YouTube / Focus全球新聞