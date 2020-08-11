Первые 13 серий за стартовый день собрали рекордные для российского сериала 12 млн просмотров.

Во вторник, 11 августа, стало известно о том, что В Китае вышел второй сезон петербургского мультсериала "Тима и Тома". Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний "Рики".

Премьера второго сезона состоялась на китайском видеохостинге YouKu. Первые 13 серий за стартовый день собрали 12 млн просмотров. В сюжете мультфильма "Тима и Тома" рассказывается о приключениях неразлучных друзей - бегемотика и слоненка.

Известно, что второй сезон выйдет в России в конце 2020 года.

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Видео:Тима и Тома/YT