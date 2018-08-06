В Китае успешно прошли испытания гиперзвукового летательного аппарата

В сети опубликовано видео испытаний гиперзвукового летательного аппарата, который будет способен переносить ядерные боеголовки.

В Китае проведено успешное тестирование гиперзвукового летательного аппарата. Видео с испытаниями опубликованы в Twitter 3 августа.

В сообщении с видео говорится, что полет гиперзвукового аппарата продолжался 10 минут. За это время проведен успешный запуск, отделение ступеней и автономный полет с маневрами.

Аппарат получил название Xingkong-2. Он разработан специалистами китайской Академии аэрокосмической научно-технической корпорации. По словам военного эксперта, летательный аппарат еще неоднократно будет тестироваться. В дальнейшем его планируется поставить на вооружение, он будет способен переносить ядерные боеголовки.

Видео и фото: Twitter/@dafengcao