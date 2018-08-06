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В Китае успешно прошли испытания гиперзвукового летательного аппарата

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В сети опубликовано видео испытаний гиперзвукового летательного аппарата, который будет способен переносить ядерные боеголовки.

В Китае проведено успешное тестирование гиперзвукового летательного аппарата. Видео с испытаниями опубликованы в Twitter 3 августа.

В сообщении с видео говорится, что полет гиперзвукового аппарата продолжался 10 минут. За это время проведен успешный запуск, отделение ступеней и автономный полет с маневрами.

Аппарат получил название Xingkong-2. Он разработан специалистами китайской Академии аэрокосмической научно-технической корпорации. По словам военного эксперта, летательный аппарат еще неоднократно будет тестироваться. В дальнейшем его планируется поставить на вооружение, он будет способен переносить ядерные боеголовки.

Видео и фото: Twitter/@dafengcao

Теги: армия и оружие , видео момента , гонка вооружений , китай , политика , современное вооружение
Категории: Лента новостей Мировые новости Общество

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